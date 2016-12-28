НБУ понизил официальный курс гривны на 24,25 коп. до 26,8932 UAH/USD
Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 29 декабря, на 24,25 коп. до 26,8932 UAH/USD.
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Курс наличных валют | пред. пятница
- EUR
- USD
- RUR
|EUR
|Min
|Max
|Покупка
|27.40
|28.33
|Продажа
|28.40
|29.80
|USD
|Min
|Max
|Покупка
|26.50
|27.30
|Продажа
|27.30
|28.00
|RUR
|Min
|Max
|Покупка
|2.00
|4.40
|Продажа
|4.25
|4.90
Официальный курс валют | пред. пятница
|EUR
|28.42
|0.45
|1.61%
|USD
|27.19
|0.30
|1.11%
|RUR
|4.51
|0.08
|1.77%