рус укр
американский флаг
(16.01.2017 10:50) США призывают Украину продолжать реформы энергетической сферы для ликвидации зависимости от российского газа

Об этом на совместной пресс-конференции с Президентом Петром Порошенко сказал вице-президент США Джозеф Байден, передают Українські Новини.

Новости

Курс наличных валют | пред. пятница

  • EUR
  • USD
  • RUR
EUR Min Max
Покупка 28.55 30.10
Продажа 30.20 31.20
USD Min Max
Покупка 27.04 28.51
Продажа 28.50 29.05
RUR Min Max
Покупка 2.00 4.70
Продажа 4.60 5.30

Официальный курс валют | сегодня

EUR 29.50 0.40 1.36%
USD 27.67 0.42 1.53%
RUR 4.66 0.08 1.75%
Все права защищены ©. Воспроизведение каких-либо материалов или их фрагментов с веб-сайтов информационного агентства «Українські Новини» возможно только с письменного разрешения редакции.