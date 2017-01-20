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здание рады
(20.01.2017 11:28) Рада закрыла 5-ю сессию, очередная откроется 7 февраля

Верховная Рада закрыла пятую сессию, а шестая откроется 7 февраля.

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