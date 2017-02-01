Кабмин решил докапитализировать Ощадбанк на 3,5 млрд гривен, Укрэксимбанк - на 3 млрд гривен
Кабинет Министров принял решение докапитализировать Государственный Ощадный банк на сумму в размере 3,5 млрд гривен, Государственный экспортно-импортный банк - на 3 млрд гривен.
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