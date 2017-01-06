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(06.01.2017 17:39) НБУ понизил официальный курс гривны на 73,42 коп. до 27,0209 UAH/USD

Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 10 января, на 73,42 коп. до 27,0209 UAH/USD.

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