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(25.01.2017 11:53) "Укрзализныця" планирует увеличить объем инвестиций в инфраструктуру в 4,5 раза до 27,5 млрд гривен в 2017

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передают Українські Новини.

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