НБУ понизил официальный курс гривны на 73,42 коп. до 27,0209 UAH/USD
Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 10 января, на 73,42 коп. до 27,0209 UAH/USD.
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Курс наличных валют | пред. пятница
- EUR
- USD
- RUR
|EUR
|Min
|Max
|Покупка
|27.50
|28.85
|Продажа
|28.90
|29.95
|USD
|Min
|Max
|Покупка
|26.15
|27.65
|Продажа
|27.30
|28.20
|RUR
|Min
|Max
|Покупка
|2.00
|4.45
|Продажа
|4.40
|5.00
Официальный курс валют | завтра
|EUR
|28.61
|1.01
|3.65%
|USD
|27.02
|0.73
|2.79%
|RUR
|4.45
|0.12
|2.79%