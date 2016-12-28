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(28.12.2016 18:20) НБУ понизил официальный курс гривны на 24,25 коп. до 26,8932 UAH/USD

Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 29 декабря, на 24,25 коп. до 26,8932 UAH/USD.

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