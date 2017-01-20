Рада закрыла 5-ю сессию, очередная откроется 7 февраля
Верховная Рада закрыла пятую сессию, а шестая откроется 7 февраля.
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