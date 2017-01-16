США призывают Украину продолжать реформы энергетической сферы для ликвидации зависимости от российского газа
Об этом на совместной пресс-конференции с Президентом Петром Порошенко сказал вице-президент США Джозеф Байден, передают Українські Новини.
Новости
Курс наличных валют | пред. пятница
- EUR
- USD
- RUR
|EUR
|Min
|Max
|Покупка
|28.55
|30.10
|Продажа
|30.20
|31.20
|USD
|Min
|Max
|Покупка
|27.04
|28.51
|Продажа
|28.50
|29.05
|RUR
|Min
|Max
|Покупка
|2.00
|4.70
|Продажа
|4.60
|5.30
Официальный курс валют | сегодня
|EUR
|29.50
|0.40
|1.36%
|USD
|27.67
|0.42
|1.53%
|RUR
|4.66
|0.08
|1.75%