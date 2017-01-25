"Укрзализныця" планирует увеличить объем инвестиций в инфраструктуру в 4,5 раза до 27,5 млрд гривен в 2017
Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передают Українські Новини.
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