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(01.02.2017 12:44) Кабмин решил докапитализировать Ощадбанк на 3,5 млрд гривен, Укрэксимбанк - на 3 млрд гривен

Кабинет Министров принял решение докапитализировать Государственный Ощадный банк на сумму в размере 3,5 млрд гривен, Государственный экспортно-импортный банк - на 3 млрд гривен.

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